ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

ODINE koduyla borsada işlem görecek şirketin talep toplama dönemi son buldu. Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 32 milyon TL olarak hesaplanırken, Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bireysele eşit dağıtım yapacak halka arz katılım endeksine uygun değil. Peki, ODINE Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?