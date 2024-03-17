Giriş Tarihi: 17.03.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
21:00
ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?
Odine Solutions Teknoloji Tic. Ve San. A.Ş'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçlarının açıklanması bekelniyor. 1 TL nominal değerli paylarını 30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Yatırımcılar tarafından Odine Solutions borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başladı.Mevcut Sermayesi 88.400.000 olan Odine 22.100.000 sermaye arttırımı hedefliyor. Peki, ODINE halka arz borsada ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?