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Haberler Fotohaber ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 21:00

ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

Odine Solutions Teknoloji Tic. Ve San. A.Ş'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçlarının açıklanması bekelniyor. 1 TL nominal değerli paylarını 30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Yatırımcılar tarafından Odine Solutions borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başladı.Mevcut Sermayesi 88.400.000 olan Odine 22.100.000 sermaye arttırımı hedefliyor. Peki, ODINE halka arz borsada ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

ODINE koduyla borsada işlem görecek şirketin talep toplama dönemi son buldu. Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 32 milyon TL olarak hesaplanırken, Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bireysele eşit dağıtım yapacak halka arz katılım endeksine uygun değil. Peki, ODINE Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

ODINE SOLUTOINS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. Şirket 13 - 15 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca talep topladı. Şirket paylarının satışı 15 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplama gerçekleşti.

Odine borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. BIST işlem tarihi açıklandığında haberimizde güncellenecektir.

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ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

Odine Solutions halka arzında toplamda 44.200.000 TL nominal değerli paylar 30 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere pay tahsisi şu şekilde olacak:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 26.520.000 Lot (%60)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 15.470.000 Lot (%35)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 2.210.000 Lot (%5)

ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

Belirlenen tahsisat oranlarına göre bireysel yatırımcılar için olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

2 milyon katılım: 13 lot (390 TL)

2,3 milyon katılım: 12 lot (360 TL)

2,6 milyon katılım: 10 lot (300 TL)

3 milyon katılım: 9 lot (270 TL)

3,3 milyon katılım: 8 lot (240 TL)

3,6 milyon katılım: 7 lot (210 TL)

4,2 milyon katılım: 6 lot (180 TL)

4,9 milyon katılım: 5 lot (150 TL)

ODINE SOLUTIONS BORSA İŞLEM TARİHİ || ODINE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç lot verir?

ODİNE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Odine Solutions halka arzı, katılım endeksine uygun görülmemekle birlikte payların tamamının satılması durumunda halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,32 milyar TL ve şirketin halka açıklık oranı ise %40 olacak.

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