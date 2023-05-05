Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:36
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
09:36
ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Sınavı 30 Nisan'da yapılmıştı. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Binlerce adayın gözü kulağı Özel Güvenlik Başkanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasında. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖGG sınavı soruları ve cevapları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresi üzerinden açıklandı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?