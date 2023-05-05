ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023

30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı tamamlandığından beri güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar tarafından sonuç sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim Ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF yayınlandı mı?