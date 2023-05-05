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Haberler Fotohaber ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:36

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Sınavı 30 Nisan'da yapılmıştı. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Binlerce adayın gözü kulağı Özel Güvenlik Başkanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasında. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖGG sınavı soruları ve cevapları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresi üzerinden açıklandı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023

30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı tamamlandığından beri güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar tarafından sonuç sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim Ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF yayınlandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanyor.

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ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023

ÖZEL GÜVENLİK 102. TEMEL EĞİTİM VE 78. YENİLEME EĞİTİMİ ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarının 2 Mayıs Salı günü erişime sunuldu.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. ÖGG sınav sonuçları 2023
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