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Haberler Fotohaber ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 14:33

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 106. temel eğitim sınav sonuçları için tarih belli oldu. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları erişime açıldı. Cevaplarını kontrol eden adaylar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 106. dönem sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak?

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 106. temel eğitim sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlemişti. Adaylar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 106. dönem sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte, yanıtı…

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanları yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak. ÖGG sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puanolması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarakdeğerlendirilecek.

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