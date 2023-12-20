Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 14:33

ÖGG sonuç tarihi belli oldu 2023: EGM 106. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 106. temel eğitim sınav sonuçları için tarih belli oldu. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları erişime açıldı. Cevaplarını kontrol eden adaylar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 106. dönem sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak?