Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:41

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri takip edilirken geçtiğimiz günlerde yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavında sorular ve cevaplar yayımlandı. EGM duyurularına odaklanan adayların kesin sonuçlarına ulaşacağı tarih de belli oldu. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıtlandı. EGM tarafından düzenlenen süreçte 107. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sorgulanıyor. Sonuçların açıklanması ardından bir sonraki adıma geçilecek ve adaylar eğitimlerini tamamlayacak. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024:

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav bölümünden görüntüleyebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavında sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

SON DAKİKA