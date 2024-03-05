Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:41
ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 107. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları sorgulama
ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri takip edilirken geçtiğimiz günlerde yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavında sorular ve cevaplar yayımlandı. EGM duyurularına odaklanan adayların kesin sonuçlarına ulaşacağı tarih de belli oldu. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...