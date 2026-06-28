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Haberler Fotohaber Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 11:14

Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

Haziran ayının kapanışını yapmaya hazırlandığımız bu günlerde, gökyüzü yılın en ciddi ve dönüştürücü finansal ve kariyer döngülerinden birine sahne oluyor. Astrolojiseverlerin merakla beklediği 2026 Haziran dolunayı, toprağın öncü ve disiplinli burcu Oğlak'ta gerçekleşerek hayatımızda kalıcı yapılandırmalar dönemini başlatıyor. Peki, gökyüzünde dengeleri değiştirecek olan Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve bu güçlü dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak?

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Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

Göksel döngülerin hayatımıza olan yansımalarını yakından takip edenler için beklenen an geldi; haziran ayının son günlerinde Oğlak burcunda sert ve kararlı bir dolunay meydana geliyor. Satürn'ün başrolde olacağı bu kozmik olay, sorumluluklarını alanları zirveye taşırken kurnazlık yapanları sert sınavlarla karşı karşıya bırakacak. İşte kariyer, finans ve ilişkiler ekseninde radikal kararlar aldıracak 2026 Haziran dolunayının saati, tarihi ve burçlara özel astrolojik analizleri.

Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

2026 OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Gökyüzünde disiplin, sorumluluk ve kariyer temalarını simgeleyen Oğlak burcundaki güçlü Dolunay, 30 Haziran 2026 Salı günü Türkiye saatiyle (TSI) 02:56'da 8 derecede meydana gelecek. Yaz gündönümünün hemen ardından gerçekleşen bu ilk dolunay, aynı zamanda dünya genelinde "Çilek Dolunayı" olarak da adlandırılıyor.

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Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

2026 HAZİRAN OĞLAK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

Dolunayın sert ve dönüştürücü ışığı, doğum haritalarımızdaki öncü evleri tetiklerken her burç için farklı bir yaşam alanında hasat zamanını başlatıyor:

Koç ve Yükselen Koç: Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde bir dönemin sonuna geldiniz. Sorumluluklarınız artarken, otorite figürleriyle ilişkilerinizde dürüstlük kazanacak.

Boğa ve Yükselen Boğa: Hukuki süreçler, yurt dışı planları veya akademik hedeflerinizde netleşmeler yaşanacak. Mantığı elden bırakmamanız gereken bir dönem.

İkizler ve Yükselen İkizler: Ortaklı kazançlar, krediler ve miras konularında kritik kararlar kapıda. Finansal krizleri yönetmek için bütçenizi sıkılaştırmalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeç: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar evinizde gerçekleşen bu dolunay, miyadı dolmuş ilişkileri bitirebilir veya ciddiyet adımları attırabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan: Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız mercek altında. Satürn sizi daha disiplinli bir yaşam ve çalışma düzenine zorluyor.

Başak ve Yükselen Başak: Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular veya hobilerinizde somut sonuçlar alacaksınız. Yaratıcı projelerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz.

Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

Terazi ve Yükselen Terazi: Ev, aile ve yuva alanınızda köklü değişimler var. Gayrimenkul alım-satımı veya aile içi sorumluluklar bu dönemde ağırlık kazanıyor.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz ve ticari projelerinizde netleşmeler yaşanırken, iletişimde fevri olmamaya özen göstermelisiniz.

Yay ve Yükselen Yay: Doğrudan para hanenizde gerçekleşen dolunay, gelir kaynaklarınızı yapılandırıyor. Hak edilmiş kazançlar gelirken, lüks harcamalardan kaçınmalısınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Sizin burcunuzda gerçekleşen bu dolunayla hayatınızın iplerini tamamen elinize alıyorsunuz. İmajınız, sağlığınız ve hedefleriniz tamamen yenileniyor.

Kova ve Yükselen Kova: Gizli kalmış düşmanlıklar, arkadan dönen işler ve bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. Ruhsal olarak bir temizlik ve arınma dönemindesiniz.

Balık ve Yükselen Balık: Sosyal çevre, dostluklar ve geleceğe yönelik planlarınız test ediliyor. Bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırırken kalıcı vizyonlar edinebilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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