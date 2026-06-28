Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Haziran Dolunayının burçlara etkisi

2026 HAZİRAN OĞLAK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

Dolunayın sert ve dönüştürücü ışığı, doğum haritalarımızdaki öncü evleri tetiklerken her burç için farklı bir yaşam alanında hasat zamanını başlatıyor:

Koç ve Yükselen Koç: Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde bir dönemin sonuna geldiniz. Sorumluluklarınız artarken, otorite figürleriyle ilişkilerinizde dürüstlük kazanacak.

Boğa ve Yükselen Boğa: Hukuki süreçler, yurt dışı planları veya akademik hedeflerinizde netleşmeler yaşanacak. Mantığı elden bırakmamanız gereken bir dönem.

İkizler ve Yükselen İkizler: Ortaklı kazançlar, krediler ve miras konularında kritik kararlar kapıda. Finansal krizleri yönetmek için bütçenizi sıkılaştırmalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeç: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar evinizde gerçekleşen bu dolunay, miyadı dolmuş ilişkileri bitirebilir veya ciddiyet adımları attırabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan: Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız mercek altında. Satürn sizi daha disiplinli bir yaşam ve çalışma düzenine zorluyor.

Başak ve Yükselen Başak: Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular veya hobilerinizde somut sonuçlar alacaksınız. Yaratıcı projelerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz.