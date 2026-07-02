ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLECEK?

Yeni yasal düzenleme, geçmiş yıllara oranla belirli bir tarih sınırını esas alıyor. Kanun teklifine göre; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversitelerle ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans/doktora (lisansüstü) düzeyinde ilişiği kesilen tüm öğrenciler aftan faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra, üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırma hakkı elde ettiği halde yasal süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar da bu hakka sahip olacak.