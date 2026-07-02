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Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:14

ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Yükseköğretimde eğitim hakkını kaybeden milyonlarca gence müjdeli haber geldi. AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun teklifiyle birlikte üniversite öğrenci affı TBMM başkanlığına sunuluyor. Yarıda kalan eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar için başvuru şartları, tarihleri ve yasal düzenlemenin tüm detayları netleşmeye başladı. Peki; öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

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ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Meclis gündeminde yer alacak olan Yükseköğretim Kanunu düzenlemesi; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ilişiği kesilen kişileri kapsıyor. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla beraber uzun süredir beklenen geri dönüş süreci resmen başlayacak. Yeni düzenlemede kimlerin hak sahibi olacağı ve hangi durumların kapsam dışı kalacağı da belirleniyor. 2026 öğrenci affı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor.

ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek son dakika haberlerine çevrildi. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören kanun teklifi çalışmalarında sona geldi.

Bu hafta Meclis'te görüşülmesi beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte adayların 4 ay içinde ilgili üniversitelere başvuru yapılması gerekecek. Şartları sağlayan ve süresi içinde başvuran adaylar, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yeniden sıralarına dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.

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ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLECEK?

Yeni yasal düzenleme, geçmiş yıllara oranla belirli bir tarih sınırını esas alıyor. Kanun teklifine göre; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversitelerle ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans/doktora (lisansüstü) düzeyinde ilişiği kesilen tüm öğrenciler aftan faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra, üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırma hakkı elde ettiği halde yasal süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar da bu hakka sahip olacak.

ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI KAPSAM DIŞI KALANLAR KİMLER?

Eğitim hakkı geri verilirken, toplum vicdanını yaralayan suçlar ve milli güvenliği tehdit eden durumlar için katı bir sınır çizildi. Meclis'e sunulacak kanun teklifinde kapsam dışı bırakılan kişiler net bir şekilde listelendi:

  • Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olanlar,
  • Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara bağlı olanlar,
  • Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkumiyeti bulunanlar,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından hüküm giyenler,
  • Üniversiteye kayıt sırasında sahte belge ibraz edenler veya sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler bu aftan yararlanamayacak.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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