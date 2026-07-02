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ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:14
ÖĞRENCİ AFFI 2026 SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Yükseköğretimde eğitim hakkını kaybeden milyonlarca gence müjdeli haber geldi. AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun teklifiyle birlikte üniversite öğrenci affı TBMM başkanlığına sunuluyor. Yarıda kalan eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar için başvuru şartları, tarihleri ve yasal düzenlemenin tüm detayları netleşmeye başladı. Peki; öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?