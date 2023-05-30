ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2023: Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme takvimi açıklandı mı?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, kimler alabilir, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram parası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülen öğrencilere bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim öğrencileri başta olmak üzere ortaöğretim ve ilköğretim öğrencileri 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ve şartları için sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru ve ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler…