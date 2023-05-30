ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2023: Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme takvimi açıklandı mı?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru tarihleri, şartları ve ödeme takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler öğrencilere bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı belirtildi. Yılın ikinci dini bayramı yaklaşırken ''1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, şartları neler, kimler alabilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar...