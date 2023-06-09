Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır 2023? 2023 Kurban Bayramı 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı şartları neler, kimlere verilecek?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.

Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.