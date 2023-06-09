Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır 2023? 2023 Kurban Bayramı 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer aldığı belirtilen öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı öngörülüyor. Yılda iki kez verilmesi beklenen öğrencilere bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Bu noktada başta üniversite öğrencileri olmak üzere, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ''Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, var mı, şartları neler, kimler alabilir?'' sorularına cevap arıyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvuru başladı mı, nasıl yapılır? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler...