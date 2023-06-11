Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, yatacak mı? 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2023 seçim vaatlerini açıklarken öğrencilere bayram ikramiyesi konusuna değinmemişti. Ancak sosyal medyada yılda iki kez 1000 TL tutarında öğrencilere bayram ikramiyesi verileceği iddia edildi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ''Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, yatacak mı, başvuru başladı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar...