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Haberler Fotohaber Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? (gsbbiz.gsb.gov.tr )
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:45

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? (gsbbiz.gsb.gov.tr )

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu için beklenen haber geldi, başvurular bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" açıklamasında bulundu. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler nereden, nasıl başvuru yapılacak araştırıyor. Peki, Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, gsbbiz.gsb.gov.tr ekranı ile internet desteği başvuru ekranı!

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? gsbbiz.gsb.gov.tr

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurularının başlamasıyla, şartları da belli oldu. İnternet desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin cep telefonu hatları kendi adı üzerine kayıtlı olması gerekiyor ve başvuru esnasında kişinin kayıtlı telefon numarası vb. bilgiler sisteme girilecek. İnternet kullanımına başlandığında, kullanım hakkı o ayla sınırlı olacak ve kalan haklar bir dahaki aya devretmeyecek. Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğinden yararlanabilmek için bakanlığın açıkladığı tarihlerde başvuru yapılacak. Peki, 10 GB ücretsiz internet desteğinden hangi operatörlerde geçerli olacak? 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? gsbbiz.gsb.gov.tr

BAKAN BAK BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI!

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!

Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği

12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet

Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında!

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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? gsbbiz.gsb.gov.tr

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 GB ücretsiz internet desteği başvurular 15 Kasım itibariyle başladı. Öğrencıler bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgilerini, kendi adına kayıtlı telefon numarasını sisteme girecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciler sonucu sistem üzerinde yer alan Genç Teknoloji ve Destek kısmındaki internet desteği sekmesinde "Durum sorgula" kısmına tıklayarak takip edilebilecek.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? gsbbiz.gsb.gov.tr

10 GB İNTERNET DESTEĞİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN?

10 GB ücretsiz internet desteği başvurular 15 Kasım itibariyle başladı. Öğrencıler bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgilerini, kendi adına kayıtlı telefon numarasını sisteme girecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek.

Öğrenci bilgileri internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek. Destek bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? gsbbiz.gsb.gov.tr

10 GB İNTERNET DESTEĞİ KAÇ AY SÜRECEK?

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.

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