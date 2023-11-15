Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? (gsbbiz.gsb.gov.tr )

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu için beklenen haber geldi, başvurular bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" açıklamasında bulundu. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler nereden, nasıl başvuru yapılacak araştırıyor. Peki, Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, gsbbiz.gsb.gov.tr ekranı ile internet desteği başvuru ekranı!