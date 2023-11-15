Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? (gsbbiz.gsb.gov.tr )

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği başvurularının başlamasıyla, şartları da belli oldu. İnternet desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin cep telefonu hatları kendi adı üzerine kayıtlı olması gerekiyor ve başvuru esnasında kişinin kayıtlı telefon numarası vb. bilgiler sisteme girilecek. İnternet kullanımına başlandığında, kullanım hakkı o ayla sınırlı olacak ve kalan haklar bir dahaki aya devretmeyecek. Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğinden yararlanabilmek için bakanlığın açıkladığı tarihlerde başvuru yapılacak. Peki, 10 GB ücretsiz internet desteğinden hangi operatörlerde geçerli olacak? 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…