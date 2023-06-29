Öğrenciye bayram harçlığı ile ilgili detaylar merak konusu olmayı sürdürüyor. Yılda iki kez yükseköğretim öğrencilerine verileceği iddia edilen ikramiyeye çevrildi. Tutarının 1000 TL olacağı konuşulan öğrencilere bayram ikramiyesi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. Kurban Bayramı içerisinde üniversite öğrencileri bayram harçlığı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. SPeki Öğrenciye bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?