ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: 1000 TL Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor?

Öğrenciye bayram harçlığı var mı sorusu Kurban Bayramı'na iki hafta kala gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer aldığı iddia edilen öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri sorgulanıyor. Tutarının 1000 TL olacağı konuşulan öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek merak ediliyor. Ödemelerin üniversite öğrencilerine yılda iki kez olmak üzere yapılacağı da konuşulanlar arasında. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru süreci ve ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiler...