Öğrenciye bayram harçlığı var mı, verilecek mi? 1000 TL Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir?

Öğrenciye bayram harçlığı var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu noktada gözler öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemesi için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinin 2023 seçim vaatleri arasında yer aldığı belirtilen öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülen öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek merak ediliyor. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru süreci hakkında tüm detaylar...