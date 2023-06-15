Öğrenciye bayram harçlığı var mı, verilecek mi, ne zaman verilecek? 1000 TL Öğrencilere bayram harçlığı başvuru başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi, ödenecek mi soruları yanıt aramakta. Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemesi son dakika haberleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yakın takibe alındı. Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Tutarının 1000 TL olacağı öne sürülen öğrencilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne zaman verilecek araştırılıyor. İddiaya göre ödemeler, yılda iki kez olacak şekilde üniversite öğrencilerine yapılacak. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru başladı mı, nereden yapılır, şartları neler, kimlere verilecek? İşte Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru tarihleri, şartları ve ödeme takvimi ile ilgili tüm detaylar…