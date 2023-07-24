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Haberler Fotohaber ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:34

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı 24 Temmuz Pazartesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısı konularının arasında seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon olması bekleniyor. Bu bağlamda binlerce üniversite öğrencisi öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç lira hakkında araştırma yapıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar yürürlüğe girecek. Peki, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel vergisiz iPhone fiyat listesi 2023…

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın 24 Temmuz Pazartesi konularının arasında 2023 Genel Seçimleri öncesi üniversite öğrencilerine vaat edilen vergisiz, KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar olması bekleniyor. Telefon ve bilgisayar almayı düşünen milyonlarca öğrenci vergisiz iPhone fiyatları ne kadar araştırıyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu uygulamasından faydalanabilecek. Peki, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel vergisiz iPhone fiyat listesi 2023…

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması gelmedi. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

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