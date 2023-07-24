ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı 24 Temmuz Pazartesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısı konularının arasında seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon olması bekleniyor. Bu bağlamda binlerce üniversite öğrencisi öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç lira hakkında araştırma yapıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar yürürlüğe girecek. Peki, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel vergisiz iPhone fiyat listesi 2023…