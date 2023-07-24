ÖĞRENCİYE VERGİSİZ IPHONE SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması gelmedi. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.