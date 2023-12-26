ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 13:19

Birçok öğretmenin beklediği "2024 yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği" sonuçları açıklandı. 22 Aralık tarihine kadar MEBBİS üzerinden gerçekleştirilen başvuruların sonuçları bugün ilan edildi. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri esasında atanabilecekleri alanlar için alan değişikliği başvurusunu gerçekleştiren öğretmenler heyecanla sonuçlarını bekliyordu ve sonuçları ilan edildi. İşte, 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı