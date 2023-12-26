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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 13:19

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

Birçok öğretmenin beklediği "2024 yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği" sonuçları açıklandı. 22 Aralık tarihine kadar MEBBİS üzerinden gerçekleştirilen başvuruların sonuçları bugün ilan edildi. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri esasında atanabilecekleri alanlar için alan değişikliği başvurusunu gerçekleştiren öğretmenler heyecanla sonuçlarını bekliyordu ve sonuçları ilan edildi. İşte, 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmenler için alan değişikliği başvuru sonuçları açıklandı. Cuma günü son bulan 2024 başvurularının sonuçları bugün 26 Aralık Salı günü ilan edildi. Başvuru sonuçlarını bekleyen öğretmenler sonuç ekranı araştırmalarına başladı. Başvuru sonuç ekranı haberimizin devamında

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI

Öğretmen Alan Değişikliği uygulaması başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınmıştı. Bugün 26 Aralık 2023 tarihinde başvuru sonuçları açıklandı

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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇ EKRANI

Sonuçlar "mebbis.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

YARIYIL TATİLİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR!

Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLADI! 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları, başvuru sonuç ekranı

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularına ilişkin açıklamalarında:

"İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." dedi.

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