ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
14:26
2023 yılı puanlarıyla atama bekleyen öğretmenler 2024 öğretmen atama takvimini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında KPSS sınavlarına giren adayların gözü atama takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe gelen açıklamalarla birlikte adaylar gelecek detayları bekliyor. 2023 yılı KPSS puanlarıyla atanacak öğretmenler branş kontenjanları ve bölümlerin taban-tavan puanlarını bekliyorlar. Peki, 2024 yılı görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler için 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?