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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 14:26

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 yılı puanlarıyla atama bekleyen öğretmenler 2024 öğretmen atama takvimini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında KPSS sınavlarına giren adayların gözü atama takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe gelen açıklamalarla birlikte adaylar gelecek detayları bekliyor. 2023 yılı KPSS puanlarıyla atanacak öğretmenler branş kontenjanları ve bölümlerin taban-tavan puanlarını bekliyorlar. Peki, 2024 yılı görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler için 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2024 yılı öğretmen atama takvimi adayların gündeminin en üst sırasında yer almaya devam ediyor. 2024 yılında KPSS puanlarıyla boş kadrolara yapılacak yerleştirme için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını belirledikten sonra öğretmen atamalarının yapılacağını Bakan Tekin duyurdu. İşte, 2024 öğretmen ataması ayrıntıları

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK!

Kaban Tekin, kendisine yöneltilen öğretmen ataması sorularına cevap verdi. Atamanın hemen olmasını arzu ettiğini belirtti.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

İMKANLAR DAHİLİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ!

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Bakan Tekin açıkladı, Kabinede görüşülecek! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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