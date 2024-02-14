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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:17

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

2024 yılı öğretmen ataması için geri sayım başladı. 2023 KPSS puanlarıyla atanmak isteyen öğretmenler gözlerini Meclis'e çevirdi. Bakan Tekin'in yaptığı açıklamalarla şekillenmeye başlayan öğretmen ataması için bekleyiş devam ediyor. her yıl Şubat ayında ilan edilen boş kadrolara atama yapılırken bu yıl için de şubat ayı işaret edildi. Öğretmenler bu seneki eğitim öğretim dönemi bitmeden görevlerine başlamayı bekliyor. 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine kadrolu öğretmen olarak atamasının yapılmasını bekleyen adaylar tarafından öğretmen atama takvimi araştırılıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yeni atama takvimi personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. İşte 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

2023 KPSS PUANLARIYLA ATAMA YAPILACAK!

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."Ancak 12 Şubat tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI "MUTLAKA OLACAK"

Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.

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