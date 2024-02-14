Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:17
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?
2024 yılı öğretmen ataması için geri sayım başladı. 2023 KPSS puanlarıyla atanmak isteyen öğretmenler gözlerini Meclis'e çevirdi. Bakan Tekin'in yaptığı açıklamalarla şekillenmeye başlayan öğretmen ataması için bekleyiş devam ediyor. her yıl Şubat ayında ilan edilen boş kadrolara atama yapılırken bu yıl için de şubat ayı işaret edildi. Öğretmenler bu seneki eğitim öğretim dönemi bitmeden görevlerine başlamayı bekliyor. 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, branş ve kontenjanlar ilan edildi mi?