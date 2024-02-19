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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:25

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklamaları ile öğretmen atamalarında sona gelindi. 2023 KPSS puanıyla yapılacak atamalar için Bakan Tekin önümüzdeki Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. On binlerce öğretmen adayının gözü ve kulağı şimdi MEB son dakika duyurularında. Şubat ayının sonuna doğru gelirken başvurular kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kadro, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından bu yıl kadro ve branş dağılımının belirlenmesiyle beraber öğretmen ataması kılavuzunu hazırlayacak olan Bakanlık, yayınlayacağı duyuru ile ön başvuruları alacak. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması branş dağılımı ve kadroları açıklandı mı? İşte son durum!

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BEKLENİYOR!
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak 12 Şubat tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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