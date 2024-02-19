ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ belli oluyor! 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:25
Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklamaları ile öğretmen atamalarında sona gelindi. 2023 KPSS puanıyla yapılacak atamalar için Bakan Tekin önümüzdeki Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. On binlerce öğretmen adayının gözü ve kulağı şimdi MEB son dakika duyurularında. Şubat ayının sonuna doğru gelirken başvurular kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kadro, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?