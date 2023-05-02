Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğretmen atama tercih başvuru ekranı (e-Devlet) || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:02

Öğretmen atama tercih başvuru ekranı (e-Devlet) || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 45 bin öğretmen atama tercihleri için süreç bugün başlıyor. Tercihler 6 Mayıs tarihine kadar alınırken atamalara ilişkin sonuçlar ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. Atanma hayali kuran binlerce aday şimdi "e-Devlet MEB ile 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB açıklamasında; kadro ve branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru ve sonuç tarihi gibi her bir detayı paylaşmıştı. İşte e-Devlet 45 bin öğretmen atama tercih başvuru ekranı ve detaylar.

Öğretmen atama tercih başvuru ekranı e-Devlet || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

MEB 45 Bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler bugün başlıyor! Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek atamasında 7 bin 878 Sınıf öğretmenliği, 3 bin 604 rehberlik, 3 bin 269 okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 604 ilkokul matematik öğretmenliği ve 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği olmak üzere toplamda 45 bin öğretmenin atanacağı biliniyor. Peki, e-Devlet MEB ile 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir? İşte 45 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı ve başvuru yapacaklar için tüm detaylar.

Öğretmen atama tercih başvuru ekranı e-Devlet || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen atama tercih başvuru ekranı e-Devlet || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

Öğretmen atama tercih başvuru ekranı e-Devlet || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

Öğretmen atama tercih başvuru ekranı e-Devlet || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

SON DAKİKA