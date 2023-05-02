Öğretmen atama tercih başvuru ekranı (e-Devlet) || 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 45 bin öğretmen atama tercihleri için süreç bugün başlıyor. Tercihler 6 Mayıs tarihine kadar alınırken atamalara ilişkin sonuçlar ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. Atanma hayali kuran binlerce aday şimdi "e-Devlet MEB ile 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB açıklamasında; kadro ve branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru ve sonuç tarihi gibi her bir detayı paylaşmıştı. İşte e-Devlet 45 bin öğretmen atama tercih başvuru ekranı ve detaylar.