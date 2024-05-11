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Haberler Fotohaber Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:54

Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

2024 öğretmen atamaları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atama takvimini ilan etmesiyle birlikte on binlerce aday MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. 6 Mayıs'ta konuya ilişkin sorulara yanıt veren Bakan Tekin, bu yıl içinde yerleştirme yapılacak branşlar ve kontenjanlar hakkında bilgi verdi. İşte öğretmen ataması başvuru kılavuzu ışığında konunun detayları.

Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Bakan Tekin'in 2024 öğretmen atamaları hakkında yaptığı açıklamaların akabinde MEB atama başvuru kılavuzu adayların bilgisine sunuldu. Ön başvuruları MEBBİS üzerinden alınacak olan atama süreci hakkında, MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl gibi sorular gündem konusu oldu. MEB bünyesinde göreve gelmek isteyen on binlerce aday, Bakan Tekin'in açıklamaları ışığında bu sorulara cevap buldu. İşte detaylar.

Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

BU YIL KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak.

İşte, Tekin'in açıklamalarından detaylar;

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Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde:

  • Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
  • Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
  • Rehberlik 1597,
  • Din kültü öğretmenliği 1594,
  • İngilizce 968.
Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

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