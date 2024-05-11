Öğretmen Atamaları 2024 || MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman alınacak, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
11:54
2024 öğretmen atamaları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atama takvimini ilan etmesiyle birlikte on binlerce aday MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. 6 Mayıs'ta konuya ilişkin sorulara yanıt veren Bakan Tekin, bu yıl içinde yerleştirme yapılacak branşlar ve kontenjanlar hakkında bilgi verdi. İşte öğretmen ataması başvuru kılavuzu ışığında konunun detayları.