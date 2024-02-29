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Haberler Fotohaber Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:31

Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını açıklamıştı. Mart ayının gelişi ile öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili son durum araştırılıyor. Kontenjanlar ve kadro sayıları için gözler MEB atama takvimi 2024'e çevrildi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? İşte detaylar.

Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri MEB tarafından duyuruluyor. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. Yeni atama için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? İşte ayrıntılar.

Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak 12 Şubat tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

GEÇTİĞİMİZ YIL 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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