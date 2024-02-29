Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:31
Öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmen atama takvimi 2024
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını açıklamıştı. Mart ayının gelişi ile öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili son durum araştırılıyor. Kontenjanlar ve kadro sayıları için gözler MEB atama takvimi 2024'e çevrildi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? İşte detaylar.