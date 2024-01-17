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Haberler Fotohaber Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:42

Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme tercihleri için tarihler belli olmuştu. Buna göre, 2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak'ta sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama için MEBBİS giriş ekranı araştırmalarına başladı. Peki, İl içi ve il dışı öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

2024 Özür grubu atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Takvime göre, 13 Ocak'ta başlayan öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme tercih başvuruları, 17 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Tercihlerini yapan adaylar, 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Peki, MEB ile Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da sona erecek.

Öğretmen eş durumu atama sonuçları 18 Ocak 2024 Perşembe günü açıklanacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 19 Ocak 2024 itibarıyla yapılacak.

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Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

2024 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

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