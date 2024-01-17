Öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:42
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme tercihleri için tarihler belli olmuştu. Buna göre, 2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak'ta sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama için MEBBİS giriş ekranı araştırmalarına başladı. Peki, İl içi ve il dışı öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?