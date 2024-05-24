Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
18:58
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi
İl içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin gözü il dışı atamalarına çevrildi. Öğretmenler tayin işlemlerini gerçekleştirmek için il dışı atama tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alıp bir sonraki eğitim öğretim döneminde görev yeri değişikliğinde bulunmak isteyen adaylar için yer değiştirme takvimi açıklandı. Peki, Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman başlayacak? İşte il dışı tayin başvuru ekranı