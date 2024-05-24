ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme, farklı illerde görev yapan öğretmenlerin başka bir ile atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Kadrolu olarak görev yapıyor olmak

En az üç yıl kıdeme sahip olmak

Disiplin cezası almamış olmak

Her iki tür yer değiştirme işleminde de başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılır.