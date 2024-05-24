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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:58

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

İl içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin gözü il dışı atamalarına çevrildi. Öğretmenler tayin işlemlerini gerçekleştirmek için il dışı atama tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alıp bir sonraki eğitim öğretim döneminde görev yeri değişikliğinde bulunmak isteyen adaylar için yer değiştirme takvimi açıklandı. Peki, Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman başlayacak? İşte il dışı tayin başvuru ekranı

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

Her iki yılda bir düzenlenen öğretmen il dışı yer değiştirme başvurusu 2023- 2024 eğitim öğretim yılının son günlerinde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan il içi yer değiştirme sonuçlarından sonra il dışı tayin hakkını kullanmak isteyen öğretmenler öğretmen il dışı tayin ekranını araştırıyor. İşte detaylar

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME VE TAYİN BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
3 yıllık görev süresini tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan öğretmenler, aşağıdaki iller kapsamında il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, 3-9 Haziran tarih aralığında gerçekleşecek.

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ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme, farklı illerde görev yapan öğretmenlerin başka bir ile atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
Kadrolu olarak görev yapıyor olmak
En az üç yıl kıdeme sahip olmak
Disiplin cezası almamış olmak
Her iki tür yer değiştirme işleminde de başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılır.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KRİTERLERİ

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmede, öncelikle öğretmenlerin branş, hizmet puanı ve il içindeki hizmet süresi dikkate alınır. Puanları eşit olan öğretmenler arasında ise aile birliği, sağlık mazereti ve engellilik gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU SORGULAMA 2024: Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu hangi tarihte başlayacak? Yer değiştirme takvimi

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Takvime göre atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunuldu.

Buna göre toplam 10.243 başvurudan atama şartlarını taşıyan 9.821 başvuru değerlendirmeye alınarak 4201 öğretmen atandı. MEB sayfasından taslak liste duyuruldu, Valilik onayından sonra kesin sonuçlar belli olacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI

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