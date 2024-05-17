Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

2024 Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Buna göre, 13 Mayıs'ta başlayan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Başvurularını yapan adaylar, 2024 Öğretmen il içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Peki, MEB ile Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?