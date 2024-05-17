Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:46
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuru tarihleri belli olmuştu. Buna göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Mayıs'ta başladı ve 17 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama için MEBBİS giriş ekranı araştırmalarına başladı. Atamalar valilikler tarafından yapılacak olup öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?