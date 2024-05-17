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Haberler Fotohaber Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:46

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuru tarihleri belli olmuştu. Buna göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Mayıs'ta başladı ve 17 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama için MEBBİS giriş ekranı araştırmalarına başladı. Atamalar valilikler tarafından yapılacak olup öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

2024 Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Buna göre, 13 Mayıs'ta başlayan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Başvurularını yapan adaylar, 2024 Öğretmen il içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Peki, MEB ile Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi başladı ve 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erdi.

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapıldı.

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Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

ATAMALAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları, 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı
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