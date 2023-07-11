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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN 2023? MEB kılavuzu son dakika yayınlandı! MEBBİS ile Öğretmen il içi atama başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:42

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN 2023? MEB kılavuzu son dakika yayınlandı! MEBBİS ile Öğretmen il içi atama başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Öğretmen il içi atama tayin tarihleri takvimi son dakika belli oldu. Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu gelişme sonrası binlerce eğitimci detayları araştırmaya koyuldu. Öğretmen il içi atama ne zaman 2023 yılı için yanıt aramaya başladı. Çeşitli nedenlerle il içi tayinini isteyecek olan eğitimciler başvuru işlemlerini yer değişikliği takviminde belirtilen tarihlerde MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları neler? İşte MEB kılavuzu ile atama tayin takvimi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Öğretmen il içi atama tarihleri 2023 takvimi: MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi atama tayin başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusu ile il içi atama tayin başvuru tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu ile "Öğretmen il içi atama ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Her yıl belirlenen tarihler arasında yapılan isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular, bu yıl Temmuz ayında yapılacak. Eğitimciler için geri sayım başladı. İşte MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi tayin başvuru tarihleri 2023 takvimi ve tüm detaylar.

Öğretmen il içi atama tarihleri 2023 takvimi: MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi atama tayin başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuru işlemleri 13 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

Başvurular MEBBİS üzerinden alınacak olup atamalar ise 20 Temmuz 2023 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

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Öğretmen il içi atama tarihleri 2023 takvimi: MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi atama tayin başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Öğretmen il içi atama tarihleri 2023 takvimi: MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi atama tayin başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen il içi atama tarihleri 2023 takvimi: MEB kılavuzu ile Öğretmen il içi atama tayin başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi 1 Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacak.

Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formları onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

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