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Haberler Fotohaber Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 11:09

Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

2026 yılı için öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi netleşti. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve benzeri mazeretlere dayalı olarak yapılacak öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte merak edilenlerin yanıtı.

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Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmenler, tercih işlemlerini elektronik ortamda tamamlayacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yer değiştirme sonuçları açıklanacak ve atama işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri;

Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

İl İçi İller Arası
Ön Başvuru Tarihleri 13-24 Temmuz 2026 13-24 Temmuz 2026
Tercih Tarihleri 27-29 Temmuz 2026 4-7 Ağustos 2026
Atama Tarihi 30 Temmuz 2026 11 Ağustos 2026

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Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek.

Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

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