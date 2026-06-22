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Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 11:09
Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!
2026 yılı için öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi netleşti. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve benzeri mazeretlere dayalı olarak yapılacak öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte merak edilenlerin yanıtı.