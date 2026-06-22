Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi: 2026 mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu!

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek.

Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.