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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: Lise, ortaokul, ilkokullara motive eden, eğlenceli karne görüşü mesajları
Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:45
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: Lise, ortaokul, ilkokullara motive eden, eğlenceli karne görüşü mesajları
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sona yaklaşırken öğretmen karne görüşleri yeniden gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan değerlendirme yazıları, hem motivasyon artırmayı hem de öğrencilerin gelişim sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğretmenler, karne notlarının yanı sıra öğrencilerin çabalarını ve başarılarını da içeren yorumlarla dönemi tamamlıyor. Yeni dönem öncesi öğrencilere rehberlik edecek örnek ifadeler yoğun ilgi görüyor.