ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 1/4 derecesinde görev yapan bir öğretmenin net maaşı 73 bin 368 TL seviyesinde işlem görüyor. Masadaki taban senaryo olan yüzde 12,41'lik katsayı artışının kesinleşmesi durumunda bu tutar 82 bin 465 TL'ye yükselecek. Eğer Haziran ayı enflasyon beklentileri karşılar ve toplam kümülatif artış yüzde 13,93 olarak kayıtlara geçerse, 1/4 dereceli unvana sahip öğretmenin yeni dönem aylığı net 83 bin 595 TL seviyesine ulaşmış olacak.