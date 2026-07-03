Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:34

ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Öğretmen maaşı için gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca memurun ve eğitimcinin odaklandığı öğretmen maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte resmiyet kazanacak. Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkıyla belirlenecek yeni dönem tablosunda, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranacak.

  • ABONE OL
ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Dijital haber merkezlerinin ve arama motorlarının bir numaralı gündem maddesi olan öğretmen maaşı, bugün netleşecek enflasyon farkı senaryolarıyla netlik kazanıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaşlar, eğitim camiasında görev yapan uzman ve başöğretmen unvanlı personellerin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Unvan bazlı güncel öğretmen maaş zammı hesaplama detayları gündemde.

ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2026 TEMMUZ DÖNEMİ MEMUR ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

Yılın ilk 5 aylık döneminde kümülatif olarak kesinleşen katsayı artışı yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor. Bugün saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bu orana son dokunuş yapılacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 civarında gelmesi durumunda, memur ve memur emeklilerine uygulanacak kümülatif zam oranının yüzde 13,94 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 1/4 derecesinde görev yapan bir öğretmenin net maaşı 73 bin 368 TL seviyesinde işlem görüyor. Masadaki taban senaryo olan yüzde 12,41'lik katsayı artışının kesinleşmesi durumunda bu tutar 82 bin 465 TL'ye yükselecek. Eğer Haziran ayı enflasyon beklentileri karşılar ve toplam kümülatif artış yüzde 13,93 olarak kayıtlara geçerse, 1/4 dereceli unvana sahip öğretmenin yeni dönem aylığı net 83 bin 595 TL seviyesine ulaşmış olacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%13,93: 92.533 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%13,93: 83.588 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA