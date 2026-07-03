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ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:34
ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Öğretmen maaşı için gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca memurun ve eğitimcinin odaklandığı öğretmen maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte resmiyet kazanacak. Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkıyla belirlenecek yeni dönem tablosunda, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranacak.