Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı son dakika belli oluyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde netleşmesi öngörülüyor. Yeni zam oranı sonrası hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada öğretmenler ''Yeni öğretmen maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile artış yaşayacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte "Öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusunun cevabı…