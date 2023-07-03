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Haberler Fotohaber Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:12

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı son dakika belli oluyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde netleşmesi öngörülüyor. Yeni zam oranı sonrası hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada öğretmenler ''Yeni öğretmen maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile artış yaşayacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte "Öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusunun cevabı…

Öğretmen maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Öğretmen maaşı 2023 Temmuz zammı sonrası yeniden hesaplanacak. Kamuda çalışan milyonlarca vatandaş yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için heyecan dorukta. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Öğretmen maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Öğretmen maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

Öğretmen maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

Öğretmen maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

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