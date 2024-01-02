Öğretmen maaşı 2024 hesaplama: Ocakta öğretmen maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:30
Memur zammı açıklanıyor. TÜİK'in paylaştığı 6 aylık enflasyonla belli olan zam oranı sonrası memur maaşları güncelleniyor. Bu noktada öğretmen maaşı 2024 hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Kıdeme göre değerlendirilecek artışta uzman ve başöğretmen maaşları da araştırılıyor. Meslek sahipleri, öğretmen maaş zammı için yüzde hesaplama ekranına yönelmeye hazırlanıyor. Peki; öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, belli oldu mu? İşte, detaylar!