Öğretmen maaşı 2024 hesaplama: Ocakta öğretmen maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR!

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Artış 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memurlar, gelecek enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yıl toplu sözleşme yüzde 15 olacak.

3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile zam oranı netleşecek.