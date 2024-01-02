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Haberler Fotohaber Öğretmen maaşı 2024 hesaplama: Ocakta öğretmen maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:30

Öğretmen maaşı 2024 hesaplama: Ocakta öğretmen maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Memur zammı açıklanıyor. TÜİK'in paylaştığı 6 aylık enflasyonla belli olan zam oranı sonrası memur maaşları güncelleniyor. Bu noktada öğretmen maaşı 2024 hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Kıdeme göre değerlendirilecek artışta uzman ve başöğretmen maaşları da araştırılıyor. Meslek sahipleri, öğretmen maaş zammı için yüzde hesaplama ekranına yönelmeye hazırlanıyor. Peki; öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, belli oldu mu? İşte, detaylar!

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 öğretmen maaş zammı hesaplama

Öğretmen maaşı hesaplama 2024 Ocak zammı ile gündemde. Son olarak Kasım ayında açıklanan verinin ardından 5 aylık enflasyon %33.66 seviyesine gelmişti. Son veriye ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak memurlar tek tek branşlarda araştırmalara başladı. Öğretmen maaş zammı açıklandı mı sorusu yakın mercek altına alındı. Peki; 1/4 öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 öğretmen maaş zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR!

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Artış 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memurlar, gelecek enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yıl toplu sözleşme yüzde 15 olacak.

3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile zam oranı netleşecek.

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Zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 öğretmen maaş zammı hesaplama

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Öğretmen maaşları enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Kıdeme göre artış değişiklik gösteriyor. Hesaplar 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı için yapılıyor.

Öte yandan Kariyer Basamakları Sınavı ile unvan alan başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları da değişiklik gösteriyor.

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 öğretmen maaş zammı hesaplama

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak kaydedilmişti.

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 öğretmen maaş zammı hesaplama

Yeni rakam henüz açıklanmadı. Beklentiler gerçekleştiği takdirde yüzde 49,46 zam oranına ulaşacak öğretmenlerin maaşında 39 binin üzerinde bir rakam görülmesi bekleniyor.

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