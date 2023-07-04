ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı ile yeniden değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon rakamları, refah payı ve toplu sözleşme ile belirlenen memur zammı maaşlarda artış yaşatacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesini görecek. Zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. En son ocak zam oranı ile güncellenen maaşlar 9/1, 8/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/4 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…