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Haberler Fotohaber ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:00

ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı ile yeniden değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon rakamları, refah payı ve toplu sözleşme ile belirlenen memur zammı maaşlarda artış yaşatacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesini görecek. Zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. En son ocak zam oranı ile güncellenen maaşlar 9/1, 8/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/4 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…

ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Memur temmuz zammı ile artış yaşayacak öğretmen maaşlarının zam oranı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın ikinci yarısında yapılacak zam, enflasyon rakamları ile belirleniyor. Öğretmen maaş zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yeni tutar gündemdeki yerini aldı. Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı öğretmen maaşı tablosu 2023…

ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

ZAMLI Öğretmen maaşı temmuz 2023 zammı: Memur zammı ile yeni ve zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu?

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

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