Öğretmen maaşı zammı hesaplama || 2024 Ocak zammı ile öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
04:20
Emekli ve memur zammı için beklenen tarih gelirken öğretmen maaş zammı hesaplama işlemleri de başladı. Bu mesleği icra eden binlerce vatandaş, ''2024 Ocak zammı ile öğretmen maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur zam oranı netlik kazanacak. Bu noktada Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak öğretmen maaşı 2024 hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…