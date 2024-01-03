Öğretmen maaşı zammı hesaplama || 2024 Ocak zammı ile öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR!

Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

Memurlar, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yıl toplu sözleşme yüzde 15 olacak.

3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile zam oranı netleşecek.