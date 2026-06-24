Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:58

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

Öğretmen seminerleri için bekleyiş sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanmasının ardından gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına ilişkin detaylar netleşti.MEB bünyesindeki öğretmenlerin katılacağı Haziran dönemi seminerlerinin nasıl yapılacağı merak konusuyken, yapılan açıklamayla uygulama şekli de belli oldu.Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

  • ABONE OL
ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü karne törenleriyle tamamlanmasının ardından gözler sene sonu mesleki çalışma programına çevrildi.Öğretmen seminerleri için MEB tarafından yapılan açıklamayla uygulamanın nasıl olacağı netleşirken, yaz dönemi mesleki çalışmaların detayları da belli oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-2026 Eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yıl sonu mesleki çalışma seminerleri yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?

Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma seminerleri çevrim içi olarak gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

MEB DUYURDU!

MEB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.

Bakanlıkça, söz konusu ticari üretimin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilirler.

2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularındaki eğitim içeriklerinden oluşuyor."

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA