ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü karne törenleriyle tamamlanmasının ardından gözler sene sonu mesleki çalışma programına çevrildi.Öğretmen seminerleri için MEB tarafından yapılan açıklamayla uygulamanın nasıl olacağı netleşirken, yaz dönemi mesleki çalışmaların detayları da belli oldu.