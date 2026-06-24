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ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:58
ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ: Öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Öğretmen seminerleri için bekleyiş sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanmasının ardından gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına ilişkin detaylar netleşti.MEB bünyesindeki öğretmenlerin katılacağı Haziran dönemi seminerlerinin nasıl yapılacağı merak konusuyken, yapılan açıklamayla uygulama şekli de belli oldu.Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?