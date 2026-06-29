Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI?

Öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi olarak yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı. Yönetici ve öğretmenler, sisteme giriş yaparak kendileri için hazırlanan eğitim içeriklerini takip edebilecek.