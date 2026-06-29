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Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:24
Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenlerin katılacağı haziran dönemi mesleki çalışma programı başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretmen seminerleri, bu yıl Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor? İşte, MEB'in yayınladığı takvime göre seminer programı...