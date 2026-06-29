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Haberler Fotohaber Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:24

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenlerin katılacağı haziran dönemi mesleki çalışma programı başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretmen seminerleri, bu yıl Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor? İşte, MEB'in yayınladığı takvime göre seminer programı...

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Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler için yıl sonu mesleki çalışma programı 29-30 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Eğitimler ÖBA üzerinden çevrim içi yürütülüyor. Belirlenen tarihe kadar semineri tamamlayan öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

2026 Haziran dönemi öğretmen seminerleri, 29 Haziran Pazartesi ve 30 Haziran Salı günlerinde gerçekleştiriliyor.

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Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI?

Öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi olarak yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı. Yönetici ve öğretmenler, sisteme giriş yaparak kendileri için hazırlanan eğitim içeriklerini takip edebilecek.

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlıklı eğitimi 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Belirtilen süre içinde eğitimleri bitiren öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışmalarını tamamlamış kabul edilecek.

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek, ÖBA’ya nasıl girilir? 2026 Haziran dönemi seminer tarihleri

ÖBA ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL İZLENİR?

Öğretmenler, ÖBA platformuna MEBBİS bilgileriyle giriş yaparak seminer programına ulaşabilecek.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlıklı eğitim seçilecek. Eğitim videoları ve içerikler tamamlandıktan sonra süreç sistem üzerinden takip edilebilecek.

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