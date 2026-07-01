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Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:00
Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Öğretmenlerin yaz tatili yer değiştirme takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Mazeretlere bağlı olarak görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler için il içi ve il dışı başvuru tarihleri belli oldu. İki aşamalı başvuru sürecinin ardından tercihler yapılacak. İşte, 2026 yaz tatili öğretmen yer değiştirme başvuru ve atama takvimi…