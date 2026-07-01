Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu üzerinden yapılacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.