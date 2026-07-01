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Haberler Fotohaber Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:00

Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin yaz tatili yer değiştirme takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Mazeretlere bağlı olarak görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler için il içi ve il dışı başvuru tarihleri belli oldu. İki aşamalı başvuru sürecinin ardından tercihler yapılacak. İşte, 2026 yaz tatili öğretmen yer değiştirme başvuru ve atama takvimi…

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Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

Yaz tatilinde mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için süreç temmuz ayında başlayacak. İl içi ilçe grupları arasında ve iller arası yer değiştirme başvuruları iki ayrı aşamada alınacak. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, tercih döneminin ardından atama sonuçlarını MEBBİS üzerinden takip edebilecek.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN YAZ TATİLİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının ilk aşaması, hem il içi hem de iller arası başvurular için 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi ilçe grupları arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenler için ikinci aşama tercih süreci 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Tercih işlemlerinin ardından il içi mazerete bağlı atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, 31 Temmuz 2026 tarihinde ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında ikinci aşama tercih işlemleri 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları || 2026 MEB il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu üzerinden yapılacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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