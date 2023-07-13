MEBBİS öğretmen yer değiştirme başvuru ekranı | 2023 Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvuru şartları ve ihtiyaç listesi nedir?

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:43

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan öğretmen yer değiştirme başvurusu MEBBİS ekranı üzerinde araştırılıyor. MEB takvimi ile belirlenen süreçlerde isteğe bağlı olarak il içinde ve dışında yer değişikliğine olanak sağlayan bu uygulama için araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlandı. Tayin şartları gündemdeki yerini aldı. Öğretmen il içi atama takvimi 2023 ile başvuru tarihleri de belli oldu. İşte, öğretmen yer değiştirme başvuru şartları ve ekranı…