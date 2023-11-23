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Haberler Fotohaber Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2023: Anneye, babaya, arkadaşa, eşe 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı resimli, en güzel ve yeni seçenekleri
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:50

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2023: Anneye, babaya, arkadaşa, eşe 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı resimli, en güzel ve yeni seçenekleri

Bizleri bugünlere getiren ve geleceğin mimarı olan öğretmenlere adanmış bu özel günde 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları resimli, kısa ve öz seçenekleriyle araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım tarihinde insan topluluğunun saygıdeğer unsuru olarak bilinen öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli kutlamalar yapılıyor. Öğrenciler ve velileri başta olmak üzere binlerce kişi bu özel günde duygulu, farklı Öğretmenler Günü mesajı paylaşarak onlara ne kadar önemli ve değerli olduklarını hissettirmek istiyor. İşte; anneye, babaya, arkadaşa, sevgiliye, eşe, meslektaşa gönderilebilecek en güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri, kutlama mesajları ve görselleri 2023 galerisi…

Öğretmenler Günü mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2023 yılı için derlendi. Geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım günü çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla karşılaşacak. Oldukça kutsal olan bu mesleğini yerine getiren yakınlarını onure etmek isteyenler, bu günün önemini vurgulayan paylaşımlar yapmaya başladı. Anneye, babaya, arkadaşa, sevgiliye, eşe, Öğretmenler Günü mesajı ve görselleri ile en güzel, etkileyici, anlamlı seçenekler bu kapsamda değerlendiriliyor. İşte, Whatsapp, SMS ve sosyal medya mecraları üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli Öğretmenler Günü sözleri ve kutlama mesajları galerisi…

Öğretmenler Günü mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Türkiye'nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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Öğretmenler Günü mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun...

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenler Günü mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim…

Öğretmenler Günü mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı, yeni, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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