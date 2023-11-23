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Haberler Fotohaber Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okul var mı, ders işlenecek mi? Resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:20

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okul var mı, ders işlenecek mi? Resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu!

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor, şiirler okunuyor. Hal böyleyken ise ''24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. MEB resmi tatiller takvimi 2023 kontrol ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi, 24 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte detaylar…

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü gelip çattı. Bu anlamlı günde bizleri bugünlere getiren öğretmenlerimiz, düzenlenen etkinlik ve kutlamalarla onure ediliyor. Öğrenciler okullarda şiirler okuyarak öğretmenlerinin yüzünü güldürüyor. Bu nedenle ''Öğretmenler Günü resmi tatil mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde okulların kapalı olduğu bilinirken bu özel günün MEB resmi tatil takvimi içerisinde yer alıp almadığı araştırılıyor. Peki; 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi? İşte, 24 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Öğretmenler Günü, her yıl Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olarak 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Böylece öğrenciler ve öğretmenler bu özel günü okulda kutlayabilecek. Okullar, şiir, şarkı ve özel yazılarla kutlama törenlerine sahne olacak.

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Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil günleri yasa, yönetmelik ve kararnamelerle belirleniyor. 24 Kasım için ise böyle bir karar bulunmuyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor.

Dolayısıyla Yani 24 Kasım Cuma günü okullar açık olacak ve ders işlenecek.

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2023

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

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