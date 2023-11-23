Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okul var mı, ders işlenecek mi? Resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu!

Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:20

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor, şiirler okunuyor. Hal böyleyken ise ''24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. MEB resmi tatiller takvimi 2023 kontrol ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi, 24 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte detaylar…