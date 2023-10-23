Öğretmenlere ara tatil var mı, kalktı mı? Öğretmenlere kasım seminerleri online mı oldu? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayında yapılacak ara seminerle ilgili binlerce öğretmenin merakla beklediği sorulara son noktayı koydu. Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı sorusu son dakika belli oldu. Bilindiği üzere Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenleniyor. Düzenlenen bu seminerler pandemi döneminden itibaren online olarak düzenleniyordu. Peki, MEB Kasım ara tatilleri öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmenlere kasım ara tatili var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? İşte, MEB Bakanı Yusuf Tekin açıklamaları ile sürece dair merak edilen tüm soruların yanıtı…