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Haberler Fotohaber Öğretmenlere ara tatil var mı, kalktı mı? Öğretmenlere kasım seminerleri online mı oldu? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 18:50

Öğretmenlere ara tatil var mı, kalktı mı? Öğretmenlere kasım seminerleri online mı oldu? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayında yapılacak ara seminerle ilgili binlerce öğretmenin merakla beklediği sorulara son noktayı koydu. Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı sorusu son dakika belli oldu. Bilindiği üzere Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenleniyor. Düzenlenen bu seminerler pandemi döneminden itibaren online olarak düzenleniyordu. Peki, MEB Kasım ara tatilleri öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmenlere kasım ara tatili var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? İşte, MEB Bakanı Yusuf Tekin açıklamaları ile sürece dair merak edilen tüm soruların yanıtı…

Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? MEB Kasım öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

Kasım ara tatiline sayılı gün kala binlerce öğretmenin merakla beklediği "Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?" soruları yanıtını buldu. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatilde öğretmen seminerlerinin yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Fakat konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak, ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmenlere kasım ara tatili var mı yok mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı? İşte, konuyla ilgili merak edilen tüm sıcak gelişmeler….

Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? MEB Kasım öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

SON DAKİKA | BAKAN TEKİN AÇIKLADI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

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Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? MEB Kasım öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

SON DAKİKA | BAKAN TEKİN AÇIKLADI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? MEB Kasım öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

2023 KASIM ARA TATİLİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''

Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi? MEB Kasım öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, sadece Kasım ara tatili öğretmen seminerleri, 13-17 Kasım tarihleri arasında online olarak yapılacak.

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