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Haberler FotoHaber Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:22

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

İnsanlar arasında gergin anlar yaşandığında kimi zaman sessiz kalmak tercih edilir. Fakat bu gerginlik sinir bozucu bir boyuta ulaştığında karşı tarafa okkalı sözler savurmak akla gelir. Sinirleri zıplatan kişiye karşı kavgada söylenecek sözleri bulmak kimi zaman zor olabilir. Bu gibi durumlarda laf sokucu okkalı sözler ve mesajlar araştırıp bularak, karşı tarafa en iyi cevap vermek düşünülebilir. Bu yazımızda sizler için anlamlı, laf sokucu, kavgada söylenecek okkalı sözler seçeneklerini derledik.

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Arkadaş, aile ve sevgililer arasında kimi zaman bozuşma yaşanabilir. Bu gibi durumlarda küplere binen kişi, karşı tarafın kırıcı sözlerine karşılık okkalı sözler savurmak ister. Bazı durumlarda sinirlerini üst düzeye getiren kişiye karşı söylenecek bir söz bulmakta zorluk yaşanır. Kişi onlara karşı ders nitelikli okkalı sözler söyler. Böylece tüm gününü zehir eden kişi veya kişilere karşı laf sokucu sözler söyleyerek onların kendisiyle uğraşmasının önüne geçer. Bu sebeple kavgada ya da bir tartışmada söylenebilecek okkalı mesajlar ve sözler sıklıkla araştırılır. İşte en ağır ve manidar laf sokucu sözler...

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Okkalı Sözler

Kişiler arasında yaşanan tartışmalarda bazen ne diyeceğini bilememe durumları yaşanır. Bu sebeple karşı tarafa ders niteliği olacak, tuttuğunu kopartacak laf sokan sözlere başvurulur. Kavgada söylenebilecek okkalı sözleri şu şekilde sıraladık:

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Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

İki yüzlü insan pazar tezgâhı gibidir. Öne iyileri koyar arkası hep çürüktür.
Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun tadını kaçıranı hayatından çıkar.

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Yarın göz açtırmayacak olanlar bugün göz yumduklarımızdır.
İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar fazla konuşurlar.

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Oyun bitti! Sevildiğini gördün şimdi unutulduğunu izle.

Gerçekler öğrenilince zannetmeler biter.

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Laf Sokucu Okkalı Sözler

Bazı zamanlarda sinirimizi bozan insanlara karşı içimizde saklı öfkemizi dışa vurmak isteriz. Karşı tarafın bir daha buna başvurmaması için, laf sokan okkalı sözlere başvururuz. Bunun için araştırmalar yapar ve canımızı yakan kişiye ders niteliği taşıyan sözleri kullanılırız. Sıklıkla araştırılan laf sokucu sözler şu şekildedir:

Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Kabul etmediğimiz fikirlere karşı ne kadar kuvvetli mantığımız vardır!
Eğer kekeme değilseniz söylemek her zaman kolay yapmak her zaman zordur.

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