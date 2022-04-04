Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

Arkadaş, aile ve sevgililer arasında kimi zaman bozuşma yaşanabilir. Bu gibi durumlarda küplere binen kişi, karşı tarafın kırıcı sözlerine karşılık okkalı sözler savurmak ister. Bazı durumlarda sinirlerini üst düzeye getiren kişiye karşı söylenecek bir söz bulmakta zorluk yaşanır. Kişi onlara karşı ders nitelikli okkalı sözler söyler. Böylece tüm gününü zehir eden kişi veya kişilere karşı laf sokucu sözler söyleyerek onların kendisiyle uğraşmasının önüne geçer. Bu sebeple kavgada ya da bir tartışmada söylenebilecek okkalı mesajlar ve sözler sıklıkla araştırılır. İşte en ağır ve manidar laf sokucu sözler...