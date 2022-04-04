Okkalı Sözler 2022: Kavgada Söylenecek En Ağır, Laf Sokucu Okkalı Sözler ve Ağır Sözlü Mesajlar

İnsanlar arasında gergin anlar yaşandığında kimi zaman sessiz kalmak tercih edilir. Fakat bu gerginlik sinir bozucu bir boyuta ulaştığında karşı tarafa okkalı sözler savurmak akla gelir. Sinirleri zıplatan kişiye karşı kavgada söylenecek sözleri bulmak kimi zaman zor olabilir. Bu gibi durumlarda laf sokucu okkalı sözler ve mesajlar araştırıp bularak, karşı tarafa en iyi cevap vermek düşünülebilir. Bu yazımızda sizler için anlamlı, laf sokucu, kavgada söylenecek okkalı sözler seçeneklerini derledik.