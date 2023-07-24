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Haberler Fotohaber Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:13

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

Ülkemizde okulların 4 güne indirilmesi konusu gündemde. Normal şartlarda 5 gün eğitim 2 gün ise hafta sonu tatili yapan öğrenciler eğer bu uygulama onaylanırsa haftanın 4 günü okula gidecek. Bu kapsamda ise konuyla ilgili olarak "Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi. Peki, Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? İşte detaylar.

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

Okullar 4 gün mü olacak sorusu gündemde yer edinmeye devam ediyor. Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de gerek öğrenci gerek veliler bu konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak üzere eğitim almak üzere okullara giden öğrenciler, yeni kararın alınması halinde eğitimlerini 4 gün üzerinden devam ettirecek. Peki, Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? İşte son durum ve detaylar.

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

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Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

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