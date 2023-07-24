Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:13

Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

Ülkemizde okulların 4 güne indirilmesi konusu gündemde. Normal şartlarda 5 gün eğitim 2 gün ise hafta sonu tatili yapan öğrenciler eğer bu uygulama onaylanırsa haftanın 4 günü okula gidecek. Bu kapsamda ise konuyla ilgili olarak "Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi. Peki, Okullar 4 gün mü olacak, hafta sonu tatili 3 gün mü, ne zaman? İşte detaylar.