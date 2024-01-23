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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:05

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

2023-2024 1. dönemi 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona erdi. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapan öğrenciler ikinci dönem okulların açılma tarihini araştırıyor. Normal şartlarda MEB takvimi ile okullar 5 Şubat itibariyle başlayacak. Peki; okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

Okullarda birinci dönem sona erdi. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alındı ve sömestr tatiline giriş yapıldı. İki hafta süreyle derslere ara veren öğrenciler dinlenecek ve ardından ikinci döneme başlayacak. MEB takvimi ile ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapandı.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!
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