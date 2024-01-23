Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!

Okullarda birinci dönem sona erdi. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alındı ve sömestr tatiline giriş yapıldı. İki hafta süreyle derslere ara veren öğrenciler dinlenecek ve ardından ikinci döneme başlayacak. MEB takvimi ile ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?