Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
12:05
Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi belli oldu!
2023-2024 1. dönemi 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona erdi. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapan öğrenciler ikinci dönem okulların açılma tarihini araştırıyor. Normal şartlarda MEB takvimi ile okullar 5 Şubat itibariyle başlayacak. Peki; okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar.