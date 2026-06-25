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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:51

Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlangıç tarihine odaklandı. Yaz tatilinin ardından ders başı yapılacak gün, ara tatiller ve yarıyıl tatili için Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini yayımladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimine göre tüm detaylar…

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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Öğrenciler yaz tatilinin ardından eylül ayında yeniden ders başı yapacak. Okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin kesin tarih açıklanırken bu başlık altında ara tatiller ve yarıyıl tatili günleri de belli oldu.

Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte dokuz günlük tatil yapacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, birinci dönemin tamamlanmasının ardından başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise MEB'in çalışma takviminde yer alan tarihler doğrultusunda uygulanacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak- 5 Şubat
  • İkinci dönem ara tatili: 8 Mart- 12 Mart
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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