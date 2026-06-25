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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:51
Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlangıç tarihine odaklandı. Yaz tatilinin ardından ders başı yapılacak gün, ara tatiller ve yarıyıl tatili için Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini yayımladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimine göre tüm detaylar…