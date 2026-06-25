Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB okulların açılış tarihi ve tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Öğrenciler yaz tatilinin ardından eylül ayında yeniden ders başı yapacak. Okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin kesin tarih açıklanırken bu başlık altında ara tatiller ve yarıyıl tatili günleri de belli oldu.