Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:08

Okullar ne zaman kapanacak sorusu öğrenciler ve diğer vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, iki hafta arayla yapılan iki seçim sonucunda okullar belirli sürelerde tatile gidildi. Bu sebeple MEB takvimi üzerinden vatandaşlar okullar ne zaman kapanıyor 2023 sorusuna yanıt aramakta. Karnelerin verileceği gün merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında açıklama yaptı. Peki, karneler hangi gün verilecek, yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte detaylar