Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:08

Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu öğrenciler ve diğer vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, iki hafta arayla yapılan iki seçim sonucunda okullar belirli sürelerde tatile gidildi. Bu sebeple MEB takvimi üzerinden vatandaşlar okullar ne zaman kapanıyor 2023 sorusuna yanıt aramakta. Karnelerin verileceği gün merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında açıklama yaptı. Peki, karneler hangi gün verilecek, yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte detaylar

Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini dönem başında yayımlamıştı. Yaşanan depremler ve seçimler yüzünden okullar belirli aralıklarla ertelenmişti. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2023? Yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte konu hakkında detaylar

Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullar ne zaman kapanacak 2023, ayın kaçında? MEB takvimi ile Karneler hangi gün dağıtılacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

SON DAKİKA