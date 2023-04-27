Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:40

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

Nisan ara tatili ardından ders zil çaldı. Yaz aylarına yaklaşılırken öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi takip ediliyor. Şimdiden tatil planlarını yapan öğrenci, öğretmen ve veliler tarihleri sorguluyor. 2023 Okullarda yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek soruları yanıt arıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle güncellenen takvim yayında. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, karne günü…