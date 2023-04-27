Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:40

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

Nisan ara tatili ardından ders zil çaldı. Yaz aylarına yaklaşılırken öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi takip ediliyor. Şimdiden tatil planlarını yapan öğrenci, öğretmen ve veliler tarihleri sorguluyor. 2023 Okullarda yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek soruları yanıt arıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle güncellenen takvim yayında. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, karne günü

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

Okulların kapanış tarihi araştırılmaya başladı. Öğrenciler, heyecanla tatil tarihlerini sorguluyor. MEB takvimi üzerinde araştırılan tarihler belli oldu. Okullar ne zaman kapanacak 2023 sorusu yanıt buldu. Konuya dair Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları takip ediliyor. Karne tarihi öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Okullarda yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek? İşte, detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül'de başladı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatilini ise 14-18 Kasım tarihleri arasında yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ise 71 ilde yarıyıl tatili sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de gerçekleşti.

Bakanlığın dönem başında yayınladığı takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Yaz tatili normal şartlarda 90 gün sürecek

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler yaz tatilinin başlayacağı tarih olan 16 Haziran Cuma günü öğrenciler ile paylaşılacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile yaz tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanacağı tarih
SON DAKİKA