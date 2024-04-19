Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:44
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatili için geri sayım başladı. Okullarda ikinci ara tatil sona erdi, ilk sınavlar uygulandı. Binlerce öğrenci okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? araştırmalarına başladı. Öğrenciler ara tatil ve bayram tatilini birleştirmesiyle 9 gün tatil yaptılar. MEB çalışma takviminin belli olmasıyla birlikte 2024 yılı yaz tatili tarihleri belli oldu. Haziran ayında karnelerin alınmasının ardından öğrenciler 3 aylık uzun bir tatile başlayacaklar. Peki okullar ne zaman kapanacak, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte MEB çalışma takvimi