Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

2. ara tatilin bitmesi ve okullarda ilk sınavların uygulanmasının ardından milyonlar öğrenci yaz tatilini beklemeye koyuldu. 2023-2024 MEB takviminin yayınlamasıyla birlikte yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği netliğe kavuştu. 11 Eylül 2023 tarihinde başlayan bu eğitim öğretim dönemi ne zaman son bulacak? İşte yaz tatili tarihleri