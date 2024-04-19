Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:44

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatili için geri sayım başladı. Okullarda ikinci ara tatil sona erdi, ilk sınavlar uygulandı. Binlerce öğrenci okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? araştırmalarına başladı. Öğrenciler ara tatil ve bayram tatilini birleştirmesiyle 9 gün tatil yaptılar. MEB çalışma takviminin belli olmasıyla birlikte 2024 yılı yaz tatili tarihleri belli oldu. Haziran ayında karnelerin alınmasının ardından öğrenciler 3 aylık uzun bir tatile başlayacaklar. Peki okullar ne zaman kapanacak, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte MEB çalışma takvimi

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

2. ara tatilin bitmesi ve okullarda ilk sınavların uygulanmasının ardından milyonlar öğrenci yaz tatilini beklemeye koyuldu. 2023-2024 MEB takviminin yayınlamasıyla birlikte yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği netliğe kavuştu. 11 Eylül 2023 tarihinde başlayan bu eğitim öğretim dönemi ne zaman son bulacak? İşte yaz tatili tarihleri

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Bu yıl okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 MEB çalışma takvimi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA