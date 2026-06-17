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Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:01

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Tüm öğrenci ve veliler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor.2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala "Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün verilecek?" soruları netleşti. İşte, soruların yanıtı…

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yaz tatili için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Eğitim öğretim yılının son haftasına girilmesiyle birlikte karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili resmen başlamış olacak. Yaklaşık üç ay sürecek yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı için yeniden ders başı yapılacak.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
Karne günü: 26 Haziran 2026

Öğrenciler bu tarihte son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitim öğretim yılını tamamlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

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