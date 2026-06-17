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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:01
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Tüm öğrenci ve veliler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor.2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala "Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün verilecek?" soruları netleşti. İşte, soruların yanıtı…