OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026 | Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yaz tatili için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Eğitim öğretim yılının son haftasına girilmesiyle birlikte karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu.