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Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:09
Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken internet arama motorlarında "Bu hafta son mu, karneler ne zaman dağıtılacak?" soruları hız kazandı. İşte 2026 yılı yaz tatili başlangıcı ve karne günü detayları.