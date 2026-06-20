Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

BU HAFTA SON MU?

Velilerin ve öğrencilerin "Bu hafta okullar kapanıyor mu?" sorusuna yönelik incelemeler, takvim planlamasıyla netleşti. Gelecek hafta son hafta olacak buna göre okulların kapanmasına henüz bir haftalık bir süre daha bulunmakta.