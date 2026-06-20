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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:09

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken internet arama motorlarında "Bu hafta son mu, karneler ne zaman dağıtılacak?" soruları hız kazandı. İşte 2026 yılı yaz tatili başlangıcı ve karne günü detayları.

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Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlandığı gibi Haziran ayının son haftasında resmi olarak tamamlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci, geçen iki dönemin ardından karne heyecanını belirlenen Cuma gününde yaşayacak. Yaz tatili dönemi bu sürecin ardından yaklaşık 3 ay sürmek üzere resmen başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında paylaştığı resmi 2025-2026 akademik yılı çalışma takvimi, herhangi bir erteleme veya değişiklik olmaksızın uygulanmaya devam ediyor. Takvime göre mevcut eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren uzun süreli yaz tatili moduna geçiş yapacaklar.

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Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

BU HAFTA SON MU?

Velilerin ve öğrencilerin "Bu hafta okullar kapanıyor mu?" sorusuna yönelik incelemeler, takvim planlamasıyla netleşti. Gelecek hafta son hafta olacak buna göre okulların kapanmasına henüz bir haftalık bir süre daha bulunmakta.

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta son mu? 2026 MEB takvimi ile karne günü ve yaz tatili başlangıcı

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Eğitim hayatının en heyecanlı anlarından biri olan karne dağıtım törenleri, dönemin son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma sabahı gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarında düzenlenecek geleneksel törenlerin ardından takdir, teşekkür ve başarı belgeleriyle birlikte karnelerini sınıf öğretmenlerinden teslim alabilecekler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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