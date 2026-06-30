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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:48

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınması ile yaz tatili başlamış oldu. MEB tarafından 2026 - 2027 eğitim - öğretim dönemi takvimi yayınlanması ile okulların açılış tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ilk ders zili tarihi, uyum haftası planlaması ve ara tatil dönemleri resmi olarak netleşti.

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

Yaz tatili döneminin başlamasıyla birlikte planlarını şekillendirmek isteyen öğretmenler, öğrenciler ve veliler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 - 2027 eğitim - öğretim takvim verilerine odaklandı. Açıklanan bilgilerle okulların başlangıç tarihi, öğretmenlerin çalışma dönemleri ve tatil detayları ön plana çıktı. Böylece ilk ders zili ve yeni dönemin okul takvimi gündeme geldi.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK??

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni dönemin, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte tamamlanması planlanıyor.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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