Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi

Yaz tatili döneminin başlamasıyla birlikte planlarını şekillendirmek isteyen öğretmenler, öğrenciler ve veliler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 - 2027 eğitim - öğretim takvim verilerine odaklandı. Açıklanan bilgilerle okulların başlangıç tarihi, öğretmenlerin çalışma dönemleri ve tatil detayları ön plana çıktı. Böylece ilk ders zili ve yeni dönemin okul takvimi gündeme geldi.