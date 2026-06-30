Haberler
Fotohaber
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:48
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim Takvimi
26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınması ile yaz tatili başlamış oldu. MEB tarafından 2026 - 2027 eğitim - öğretim dönemi takvimi yayınlanması ile okulların açılış tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ilk ders zili tarihi, uyum haftası planlaması ve ara tatil dönemleri resmi olarak netleşti.